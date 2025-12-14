Macut čestitao Hanuku rabinu Asielu i svim pripadnicima jevrejske zajednice: "Praznik koji podseća na značaj očuvanja vere, identiteta i tradicije"

Blic pre 2 sata
Macut čestitao Hanuku rabinu Asielu i svim pripadnicima jevrejske zajednice: "Praznik koji podseća na značaj očuvanja vere…
Predsednik Aleksandar Vučić takođe je čestitao ovaj jevrejski praznik Istakao je značaj očuvanja vere, identiteta i tradicije u društvu Premijer Srbije Đuro Macut večeras je u ime Vlade Republike Srbije uputio čestitku povodom jevrejskog praznika Hanuke rabinu Isaku Asielu i pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji. - Večeras sam, u ime Vlade Republike Srbije, uputio čestitku povodom Hanuke rabinu Isaku i pripadnicima jevrejske zajednice u Srbiji. Poželeo sam da
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Vučić čestitao Hanuku

Vučić čestitao Hanuku

Danas pre 4 sati
Vučić rabinu Asielu i Jevrejskoj zajednici čestitao Hanuku: "Od srca želim da Vam ovaj praznik donese obilje mira, zdravlja i…

Vučić rabinu Asielu i Jevrejskoj zajednici čestitao Hanuku: "Od srca želim da Vam ovaj praznik donese obilje mira, zdravlja i radosti"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada Republike SrbijePremijer SrbijeĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Macut čestitao Hanuku rabinu Asielu i svim pripadnicima jevrejske zajednice: "Praznik koji podseća na značaj očuvanja vere…

Macut čestitao Hanuku rabinu Asielu i svim pripadnicima jevrejske zajednice: "Praznik koji podseća na značaj očuvanja vere, identiteta i tradicije"

Blic pre 2 sata
Veštačka inteligencija u Skupštini Čačka: Zbog nje odbijeni pojedini amandmani

Veštačka inteligencija u Skupštini Čačka: Zbog nje odbijeni pojedini amandmani

Danas pre 3 sata
Gde je Ana Brbanić pronašla konstruktivnu i dobru debatu između vlasti i opozicije u parlamentu Srbije?

Gde je Ana Brbanić pronašla konstruktivnu i dobru debatu između vlasti i opozicije u parlamentu Srbije?

Danas pre 3 sata
Vučić čestitao Hanuku

Vučić čestitao Hanuku

Danas pre 4 sati
"Velike zemlje bi to prve blokirale" Fico: Srbija je bolje pripremljena od Ukrajine za članstvo u EU

"Velike zemlje bi to prve blokirale" Fico: Srbija je bolje pripremljena od Ukrajine za članstvo u EU

Blic pre 3 sata