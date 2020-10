Analizirano 265 uzoraka iz Šumadijskog okruga: Evo koliko je novozaraženih u Kragujevcu

InfoKG pre 2 sata | Branko Vukašinović

Na teritoriji grada Kragujevca registrovano je osam novih slučajeva zaraze Korona virusom, pokazuju podaci ovdašnjeg Instituta za javno zdravlje.

U Kliničkom centru trenutno je hospitalizovano 20 pacijenata kod kojih je registrovan virus COVID-19. Prema poslednjim informacijama iz ovdašnjeg Instituta za javno zdravlje od 265 obrađenih uzoraka uzetih na području Šumadijskog okruga danas do 15 časova registrovano je 10 pozitivnih pacijenata i to osam iz Kragujevca i dva iz Rače. Od početka epidemije do sada u Šumadijskom okrugu uzeto je 29.368 uzoraka, a zaraženo je 2.716 pacijenata. Od tog broja, 2.132