U Srbiji danas oblačno i hladno, temperatura do 17 stepeni

Nova pre 3 sata | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Danas će u Srbiji biti pretežno oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom, osim na krajnjem jugu zemlje gde će biti malo i umereno oblačno i suvo, a u Negotinskoj Krajini pretežno sunčano.

Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 10 do 14 stepeni, a na istoku i jugu i do 17 stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom. Vetar će biti slab i umeren severozapadni. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna oko 12 stepeni. U nedelju promenljivo oblačno, zatim će preovlađivati sunčano vreme. Narednih sedam dana jutra će biti hladna, početkom sledeće sedmice ponegde i