Hladan vikend u celoj Srbiji: Pljuštaće kiša, a od sledeće nedelje se spremite za novi šok!

Mondo pre 1 sat | Lana Stošić

U subotu hladnije uz naoblačenje sa kišom koje se premešta od severozapada ka jugoistoku.

U subotu hladnije uz naoblačenje sa kišom koje se premešta od severozapada ka jugoistoku. Samo će na krajnjem jugu Srbije biti suvo veći deo dana sa sunčanim periodima i toplije nego na zapadu i severu. Vetar slab do umeren severozapadni, u Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak oko normale sa tendencijom porasta. Minimalna temperatura od 5°Cna severu Vojvodine do 12°C u Negotinu, a maksimalna od 10°C u Subotici do 19°C u Leskovcu. Uveče slaba kiša u zapadnim i