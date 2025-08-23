U Ivanjici počela Nušićijada, svečanom otvaranju prisustvovala ministarka Paunović: "Saslušaćemo vaše ideje i u perspektivi ih realizovati" (foto)

Blic pre 16 minuta
U Ivanjici počela Nušićijada, svečanom otvaranju prisustvovala ministarka Paunović: "Saslušaćemo vaše ideje i u perspektivi ih…

Svečanom, velikom paradom i predajom ključeva grada Branislavu Nušiću, odnosno glumcu Milanu Milosavljeviću, u Ivanjici je otvoren Festival humora, zabave i veselja Nušićijada koji se održava pod sloganom Udahni Nušićijadu.

"Svakoga ko ne bude imao osmeh na licu smatraću sumnjivim licem", poručio je glumac. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović istakla je na otvaranju festivala da je impresionirana manifestacijom. Blago vama na činjenici da ste opština jednog Nušića i što ste nasledili taj duh, jer smo prolazeći u paradnoj koloni gledali samo osmehe kojima se od srca uvek radujem i želim da stalno budete tako veseli i zadovoljni, obratila se ministarka
Otvori na blic.rs

Ivanjica »

Fudbaleri Javora i Napretka odigrali bez golova u Ivanjici

Fudbaleri Javora i Napretka odigrali bez golova u Ivanjici

Dnevnik pre 4 sati
Bez golova u Ivanjici - Javor i Napredak podelili bodove

Bez golova u Ivanjici - Javor i Napredak podelili bodove

RTS pre 4 sati
Mirovale mreže u Ivanjici: Bez golova u meču Javora i Napretka

Mirovale mreže u Ivanjici: Bez golova u meču Javora i Napretka

Kurir pre 5 sati
Javor i Napredak još uvek čekaju prvu pobedu - nerešeno u Ivanjici

Javor i Napredak još uvek čekaju prvu pobedu - nerešeno u Ivanjici

B92 pre 5 sati
Bez golova u Ivanjici

Bez golova u Ivanjici

Politika pre 4 sati
Remi bez golova Javora i Napretka

Remi bez golova Javora i Napretka

Telegraf pre 4 sati
Uspavanka u Ivanjici (video)

Uspavanka u Ivanjici (video)

Sportski žurnal pre 5 sati
Ivanjica »

Ključne reči

Ivanjica

Društvo, najnovije vesti »

U Ivanjici počela Nušićijada, svečanom otvaranju prisustvovala ministarka Paunović: "Saslušaćemo vaše ideje i u perspektivi ih…

U Ivanjici počela Nušićijada, svečanom otvaranju prisustvovala ministarka Paunović: "Saslušaćemo vaše ideje i u perspektivi ih realizovati" (foto)

Blic pre 16 minuta
Cvijanović: Važno je slušati volju naroda o bilo kom važnom pitanju

Cvijanović: Važno je slušati volju naroda o bilo kom važnom pitanju

Blic pre 1 sat
Protesti u više gradova Srbije (VIDEO, FOTO): Policijski kordoni sprečili građane da priđu bliže zgradi RTS-a

Protesti u više gradova Srbije (VIDEO, FOTO): Policijski kordoni sprečili građane da priđu bliže zgradi RTS-a

Danas pre 2 sata
Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu (foto/video)

Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu (foto/video)

Blic pre 2 sata
Mafiji se građanski rat ne isplati toliko kao korupcija

Mafiji se građanski rat ne isplati toliko kao korupcija

Radar pre 2 sata