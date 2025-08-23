U Ivanjici počela Nušićijada, svečanom otvaranju prisustvovala ministarka Paunović: "Saslušaćemo vaše ideje i u perspektivi ih realizovati" (foto)

Svečanom, velikom paradom i predajom ključeva grada Branislavu Nušiću, odnosno glumcu Milanu Milosavljeviću, u Ivanjici je otvoren Festival humora, zabave i veselja Nušićijada koji se održava pod sloganom Udahni Nušićijadu.

"Svakoga ko ne bude imao osmeh na licu smatraću sumnjivim licem", poručio je glumac. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović istakla je na otvaranju festivala da je impresionirana manifestacijom. Blago vama na činjenici da ste opština jednog Nušića i što ste nasledili taj duh, jer smo prolazeći u paradnoj koloni gledali samo osmehe kojima se od srca uvek radujem i želim da stalno budete tako veseli i zadovoljni, obratila se ministarka