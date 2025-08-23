Počela “Nušićijada”, Milan Milosavljević: "Svakoga ko ne bude imao osmeh na licu smatraću sumnjivim licem”

Video: Milan Milosavljević na Nušićijadi: Svakoga ko ne bude imao osmeh na licu smatraću sumnjivim licem

Svečanom, velikom paradom i predajom ključeva grada Branislavu Nušiću, odnosno glumcu Milanu Milosavljeviću, u Ivanjici je otvoren Festival humora, zabave i veselja “ Nušićijada” koji se održava pod sloganom ”Udahni Nušićijadu”. "Svakoga ko ne bude imao osmeh na licu smatraću sumnjivim licem”, poručio je glumac. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović istakla je na otvaranju festivala da je impresionirana manifestacijom. “Blago vama na