Nagorno-Karabah: Prekršeno i drugo primirje, nastavak sukoba

Nova pre 2 sata | Autor:Nova Autor:Nova

I pored proglašenja prekida vatre, azerbejdžanska vojska jutros je započela ofanzivu na južnom pravcu linije dodira u Nagorno-Karabahu, saopštila je portparolka jermenskog ministarstva odbrane Šušan Stepanjan. S druge strane, jermensko ministarstvo odbrane saopštilo je da je Azerbejdžan prekršio prekid vatre. The Azerbaijani AF have once again grossly violated the new HUM ceasefire. At 07: 20 after an active artillery fire, the enemy launched an attack in the S.