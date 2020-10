Kinezi već primaju vakcinu! Čekaju u redu za cepivo protiv korone koje nije sasvim ispitano! Evo koliko plaćaju po dozi! (video)

Pravda pre 2 sata | Tanjug

U gradu Jivu, na istoku Kine, počelo je vakcinisanje protiv korona virusa, iako vakcina još nije prošla poslednju fazu kliničkih ispitivanja.

Dugačak red napravio se ispred bolnice, izvestio je reporter iz Kine za Bi-Bi-Si. Hundreds of people have been queuing outside a hospital in Yiwu, China for an experimental coronavirus vaccine https://t.co/jOXY3TACi0 pic.twitter.com/XABr9THiph — BBC News (World) (@BBCWorld) October 17, 2020 Stotine ljudi čekalo je u redu za vakcinu za koju su, pre nego što bi im je sestra dala, morali da plate naknadu u iznosu od oko 60 dolara. Jermeni rasturili azerbejdžanske