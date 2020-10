Zajednička sednica kolegijuma: Vulinu uručen bajonet

Danas pre 8 sati | Piše: Beta

Jačanje Vojske Srbije (VS) i njen doprinos regionalnoj stabilnosti i miru u svetu trebaju da ostanu težišni zadaci Ministarstva odbrane i VS i u narednom periodu, ocenjeno je na zajedničkoj sednici Kolegijuma ministra odbrane i Kolegijuma načelnika Generalštaba VS, održanoj danas u Domu Garde u Topčideru.

U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da su tokom sednice kolegijuma razmatrane aktivnosti sprovedene u protekle tri godine, kao i da je predstavljena analiza stepena razvoja snaga i operativnih sposobnosti VS. Tokom sastanka je ocenjeno da je VS „značajno ojačala svoje kapacitete“, a da je najznačajniji rezultat tokom prethodne tri godine opremanje novim sredstvima, modernizacija postojećih kapaciteta, jačanje operativnih sposobnosti, unapredjenje obuke, ali