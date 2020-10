Kon nastavlja kampanju zastrašivanja: Treći talas trajaće do februara

Pravda pre 2 sata | Blic

- Očigledno je da imamo povećanje broja zaraženih, u to su ušli Beograd, Kragujevac, kao i Valjevo, ali bitno je da u narednom periodu usporimo prenošenje. To je prirodan proces i samo od našeg ponašanja zavisi koliko ćemo da ga usporimo, a to može da traje 12 do 16 nedelja sa usporavanjem – rekao je epidemiolog dr Predrag Kon.

Praktično, prema Konovim prognozoma, treći talas korona virusa trajaće do februara. On je, gostujući u jutarnjem programu televizije Pink dodao i da "ako postoji kolektivna svest, dok nemamo kolektivni imunitet, to može da pomogne i smanji prenošenje virusa." Kako je objasnio usporavanjem obezbeđujemo ne samo zdravrstvenom sistemu da opstane, nego produžujemo život i obezbeđujemo da se preživi do dolaska vakcine koja treba da obezbedi kolektivni imunitet.