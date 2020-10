Šapić: Podržavamo oročenu vladu, daću ostavku na poslaničko mesto

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Predsednik Srpskog patriotskog saveza (SPAS) Aleksandar Šapić rekao je danas da je podržao odluku da njegova stranka bude deo koncentracione, odnosno oročene Vlade jer smatra da je ta odluka logična u ovako vanrednim okolnostima da bi se one lakše prevazišle.

Šapić je, gostujući u Jutarnjem program RTS-a, naveo da je nelogično da takva vlada bez opozicije traje četiri godine. On je rekao da zna koje ministarstvo će SPAS dobiti i ko iz stranke će ga voditi, ali nije hteo da potvrdi da će to biti novoformirano Ministarstvo za populacionu politiku i demografiju. „Neću da vam iznosim sad ime ni ministarstva, ni ministra jer će mandatar objaviti spisak svih ministarstava i resora“, rekao je on. Šapić je najavio i da će