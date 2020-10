Od obaveznih maski do karantina: Danas sednica Kriznog štaba, moguće uvođenje oštrijih mera

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

NAKON što smo za samo dva dana zabeležili preko 800 novih slučajeva korone, a juče rekordnih 512 za samo 24 sata, sa tendencijom rasta i u narednim danima, Krizni štab je za danas zakazao hitnu sednicu koja će se održati u 9.00 ujutro.

Svaki put kada Krizni štab zaseda, prvo što nam pada na pamet su nove mere koje će, skoro izvesno, ovom prilikom biti donete. Uprkos tome što je očekivano da bi u ovom periodu moglo da dođe do povećanog broja obolelih, Krizni štab je vrlo zabrinut kako se situacija odvija. - Vidimo da se preporuke nikada ne poštuju i to je nešto što nas čini vrlo frustriranim. Mi smo vrlo zabrinuti, to je teška zabrinutost, nije strah. Nikog ne želimo da ograničavamo, ali želimo da