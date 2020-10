Vremenska prognoza za naredne dane: Tokom vikenda stiže osveženje s kišom, jutra vrlo hladna

Mondo pre 53 minuta | Lana Stošić

U petak jutro hladno, a po kotlinama i dolinama zapadne i južne Srbije sumaglica i magla.

U petak jutro hladno, a po kotlinama i dolinama zapadne i južne Srbije sumaglica i magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Vetar slab južnih pravaca ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 0°C na zapadu i jugu Srbije do 9°C u Beogradu, a maksimalna od 21°C do 24°C. U petak u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 23°C. U