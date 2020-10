Bili smo dobri i sa Hitlerom: Podigla se velika prašina zbog Bajdenove izjave, Tramp branio Kim Džong Una (video)

Večernje novosti pre 8 sati | Novosti online

TOKOM finalne predsedničke debate Donalda Trampa i Džoa Bajdena bilo je reči o odnosu SAD sa Severnom Korejom. Demokata je iskritikovao aktuelnog predsednika zbog njegovih "dobrih odnosa" sa severnokorejskim liderom Kimom Džongom Unom.

Bajden je u jednom trenutku rekao da su SAD bile "u dobrim odnosima i sa Adolfom Hitlerom" i time potpuno zbunio gledaoce. Tramp je inače rekao da su njegovi odnosi sa liderom Severne Koreje dobri, te da je Kim Džong Un "drugačiji". - Nismo u ratu. Imamo dobre odnose... Imati dobre odnose sa liderima drugih zemalja je dobra stvar - rekao je Tramp. Trump on relationship with Kim Jong-un: "Having a good relationship with leaders of other countries is a good thing."