Kišni vikend pred nama, kada se razvedrava

Ujutru se padavine očekuju na severu i zapadu Srbije, a uveče i na jugu zemlje. Temperatura u padu za 4 do 5 stepeni. Ujutru od 2 do 12 stepeni, najhladnije na istoku, najviša dnevna od 17 stepeni do 21 stepen. U Beogradu od sredine dana povremeno kiša, temperatura do 19 stepeni.

Ujutro i pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče u ostalim krajevima jače naoblačenje mestimično s kišom. U nedelju oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Prestanak padavina se očekuje uveče i tokom noći. Vetar u većem delu slab promenljiv, na istoku umeren istočni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 14 do 17 stepeni. U ponedeljak ujutru i pre podne razvedravanje, posle podne pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren južni. Najniža