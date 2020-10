Španija ponovo uvela vanredno stanje, Sančes traži da traje do maja, policijski čas od 23.00 do 6.00

Novi magazin pre 4 sata | Beta

Španija je danas uvela novo vanredno stanje, drugo na teritoriji cele zemlje od početka epidemije koronavirusa, radi suzbijanja širenja infekcije.

Španski premijer Pedro Sančes rekao je da će njegova vlada iskoristiti vanredno stanje da uvede policijski čas od 23.00 do 6.00 u celoj zemlji, osim na Kanarskim ostrvima. Lider španskih socijalista rekao je građanima da mera stupa na snagu večeras. Naveo je da će od parlamenta naredne nedelje tražiti da produži vanredno stanje do maja. Sančes je dodao da da će lideri 19 regiona imati ovlašćenje da menjaju vreme policijskog časa, ali samo ako će on biti stroži, kao