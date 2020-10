Partizan slomio Cedevitu za drugu pobedu u ABA ligi (VIDEO)

Vesti online pre 2 sata | Vesti online

Košarkaši Partizana savladali su Cedevita Olimpiju rezultatom 86:77 u derbi meču 4. kola regionalne ABA lige.

Partizan posle ovog trijumfa ima skor od dve pobede i dva poraza. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 17 poena, dok je Tomas dodao 13. U redovima gostiju istakao se Jaka Blažić isa 24 poena. THE END: @PartizanBC grabbed the derby win over @KKCedOL at home in Belgrade! #ABALiga pic.twitter.com/UDcdwaoVTh — ABA Liga (@ABA_League) October 25, 2020 You won't see this often – Nemanja Gordić dunks on fast break for @PartizanBC! #ABALiga