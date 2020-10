Vučić poželeo brz oporavak bugarskom premijeru

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo je brz oporavak bugarskom premijeru Bojku Borisovu, koji je prethodno saopštio da je pozitivan na korona virus.

„Dragi prijatelju, želim ti brz i potpuni oporavak, i mnogo snage! Pobedićeš“, poručio je predsednik na svom zvaničnom Tviter nalogu. Dear friend @BoykoBorissov, I wish you a fast and full recovery and much strength! You will win! — Александар Вучић (@predsednikrs) October 25, 2020 Borisov je prethodno odbacio da je pozitivan na COVID-19, a na putem Tvitera je već dobio želje za ozdravljenje od premijera Izraela Benjamina Netanjahua, austrijskog kancelara