Pobedićeš Dragi prijatelju: Vučić Borisovu poslao poruku podrške

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se oglasio danas na društvenoj mreži Tviter povodom vesti da je bugarski premijer Bojko Borisov pozitivan na virus korona.

- Dragi prijatelju želim ti brz i potpun oporavak i mnogo snage! Pobedićeš! - napisao je predsednik Vučić. Dear friend @BoykoBorissov, I wish you a fast and full recovery and much strength! You will win! — Aleksandar Vučić (@predsednikrs) October 25, 2020 Podsedimo, ranije danas je objavljeno da je Borisov pozitivan na virus korona nakon dva testiranja. On se trenutno nalazi na kućnom lečenju. Borisov je još u subotu izjavio da je u samoizolaciji pošto je bio u