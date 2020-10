"Srbija se sprema za najgori scenario"

Pravda pre 35 minuta | Tanjug

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da su u privremenu kovid-bolnicu u Beogradskoj areni smešteni prvi pacijenti.

On je to rekao novinarima nakon sastanka sa direktorima kovid-bolnica. Povećava se broj zaraženih koronavirusom, ali i broj pacijenata na bolničkom lečenju, rekao je danas ministar zdravlja Zatibor Lončar. On je, nakon sastanka sa direktorima kovid-bolnica, rekao da je Arena juče po podne primila prve kovid-pacijente i da se trenutno tamo nalazi oko 15 bolesnika. Popunjenost kapaciteta kovid-bolnica prešlo je 60 odsto tako da smo otvorili i Arenu, rekao je Lončar i