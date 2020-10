Sunce i vazduh sa juga donose toplije vreme

RTS pre 1 sat

Sa juga počinje da struji topliji vazduh, pa će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 11 a najviša dnevna do 22 stepena.

Ujutro po kotlinama i rečnim dolinama mestimično se očekuje magla, a u ostalim krajevima malo i umereno oblačno vreme. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, južnih pravaca. Najniža temperatura od sedam do 11, a najviša od 18 do 22 stepena. U rubnim delovima Beograda nakon jutarnje magle, sunčano sa temperaturom do 22 stepena. U utorak pre podne pretežno sunčano, posle podne povećanje oblačnosti. Vetar slab i umeren, južnih pravaca. Najniža