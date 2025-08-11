Toplotni talas u Srbiji: visoke temperature i upozorenja RHMZ do 17. avgusta

Naslovi.ai pre 1 sat
Toplotni talas u Srbiji: visoke temperature i upozorenja RHMZ do 17. avgusta

Sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama do 40 stepeni, uz upozorenja za Beograd od sredine nedelje.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je crveni meteo alarm za jug, istok Srbije, Pomoravlje i Kosovo i Metohiju zbog ekstremno visokih temperatura koje će trajati do 17. avgusta. U jugozapadnoj Srbiji je na snazi narandžasti, a u Bačkoj, Banatu, Sremu, Beogradu, zapadnoj Srbiji i Šumadiji žuti meteo alarm. Maksimalne temperature kretaće se od 34 do 40 stepeni, ponegde i više. Insajder Alo Telegraf

Danas se očekuje sunčano i veoma toplo vreme, sa najvišim temperaturama do 39-40 stepeni na jugu i jugoistoku, dok će sever, zapad i centralni delovi Srbije imati osveženje sa padom temperature za 3-6 stepeni i pojačanim severnim i severozapadnim vetrom. UV indeks je vrlo visok, pa se preporučuje zaštita od sunca i unos tečnosti. N1 Info Telegraf Radio 021

Meteorolog amater Ivan Ristić najavljuje da je pred nama poslednji izražen toplotni talas ovog leta, sa najtoplijim danima u južnim krajevima Srbije. Od 19. avgusta očekuje se naglo zahlađenje. Mondo Dnevnik

Prema prognozi za danas, maksimalne temperature u većini mesta kretaće se od 34 do 38 stepeni, lokalno i oko 40 stepeni, dok će na severu, zapadu i delu centralne Srbije temperature biti nešto niže, do 33 stepena. Vetar će biti slab i umeren, sa povremenim jakim severnim i severoistočnim udarima u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima. Biometeorološke prilike su nepovoljne. RTV Novi Pazar

RHMZ najavljuje da će se do kraja sedmice zadržati sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama od 34 do 38 stepeni, lokalno i do 40, uz upozorenje na visoke temperature za Beograd od srede, 13. avgusta. Danas Telegraf

Danas u podne najtoplije je bilo u Negotinu sa 38 stepeni, dok je najsvežije na Kopaoniku sa 23 stepena. U Zaječaru je temperatura dostigla 37 stepeni, a u Beogradu, Somboru, Zrenjaninu i Valjevu izmereno je 31 stepen. RTV Euronews Alo

Ključne reči

KosovoŠumadijaMetohijaKosovo i MetohijaBanatBačkaRHMZVremenska prognoza

