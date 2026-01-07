EDS tvrdi: Sanirana većina kvarova na mreži u zapadnoj Srbiji, manje od 10.000 bez struje

Danas pre 6 sati  |  Beta
EDS tvrdi: Sanirana većina kvarova na mreži u zapadnoj Srbiji, manje od 10.000 bez struje

Preduzeće „Elektrodistribucija Srbije“ (EDS) saopštilo je danas da su ekipe tog preduzeća sanirale veliku većnu kvarova na distributivnoj mreži na prostoru zapadne Srbije, koji su bili posledica snežne oluje praćene obilnim, vlažnim i teškim snegom.

Broj korisnika bez električne energije u Mačvanskom i Kolubarskom okrugu, kako tvrdi EDS u saopštenju, sveden je ispod 10.000. „Podsećamo da je snežno nevreme, praćeno obilnim i teškim snegom i vetrom obaralo stabla drveća na kablove i stubove distributivne mreže, posebno u brdsko-planinskim krajevima Zapadne Srbije, i tu štetu nije bilo moguće ni preduprediti ni sprečiti“, dodaje se u saopštenju. Ekipe EDS-a, kojih je bilo 120 na terenu na prostoru zapadne Srbije,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Elektrodistribucija Srbije: Sanirana većina kvarova, na terenu bilo 120 ekipa (foto)

Elektrodistribucija Srbije: Sanirana većina kvarova, na terenu bilo 120 ekipa (foto)

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Sneg

Društvo, najnovije vesti »

Badnji dan i Božić u Vranju

Badnji dan i Božić u Vranju

Vranje news pre 11 minuta
RHMZ izdao večeras novo upozorenje

RHMZ izdao večeras novo upozorenje

Danas pre 11 minuta
(FOTO) Veliki broj vernika palio badnjak ispred Hrama Svetog Save na Vračaru

(FOTO) Veliki broj vernika palio badnjak ispred Hrama Svetog Save na Vračaru

Danas pre 11 minuta
Počela proslava Božića u Srbiji, episkop Aleksej služi liturgiju u Hramu Svetog Save

Počela proslava Božića u Srbiji, episkop Aleksej služi liturgiju u Hramu Svetog Save

RTV pre 56 minuta
Vremenska prognoza za sredu, 7. januar: Danas oblačno, hladno uz povećanje visine snežnog pokrivača

Vremenska prognoza za sredu, 7. januar: Danas oblačno, hladno uz povećanje visine snežnog pokrivača

Beta pre 36 minuta