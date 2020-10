Ofanziva azera na Karabahu: Baku koristi artiljeriju, tenkove i višecevne raketne bacače

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

PREMIJER Jermenije Nikol Pašinjan konstatovao je da režim prekida vatre koji je jutros stupio na snagu u Karabahu nije zažive, a Azerbejdžan, opet, optužuje Jerevan za raketiranje grada Terter.

„Jasno je da još jednom nismo uspeli da sačuvamo režim prekida vatre. Ne znam kakva će biti reakcija Minske grupe (OEBS), ali jermenska strana je uradila sve kako bi se poštovalo primirje i vojska odbrane (Karabaha) je bila uzdržana. Ali, u drugom delu dana možemo da konstatujemo da nismo uspeli da sačuvamo primirje“, rekao je Pašinjan u snimku, objavljenom na fejsbuku. Starting from 17:00 the intensity of the fire along the border of Artsakh has sharply increased.