Vučić: Od 10. novembra samo uz ličnu kartu u SM i ALB

Dnevnik pre 47 minuta | Tanjug

BEOGRAD: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je na konferenciji o "malom Šengenu" postignut dogovor o tri tačke – radnim dozvolama, međusobnoj pomoći kod elementarnih nepogoda i bržem carinskom radu.

"Postignut je potpuni dogovor oko radnih dozvola, pomoći u elementarnim nepogodama, kao i u vezi bržeg carinskog rada, kako bi kamioni i građani što kraće čekali na granicama", objasnio je on. Vučić je rekao da je dogovoreno da se do 10. novembra završi sve u vezi mogućnosti putovanja samo sa ličnom kartom između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Najavio je da će se nastojati da do 10. novembra budu završene sve tehnikalije, pa će automobilom otputovati do