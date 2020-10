Vučić o malom šengenu: Bez PCR testova u Severnu Makedoniju i Albaniju, radimo na dogovoru! Ja ću preći samo s ličnom kartom

Pravda pre 27 minuta | Kurir

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je danas, sa predsednikom Vlade Republike Albanije @ediramaal i predsednikom Vlade Republike Severne Makedonije @zoranzaev, putem video-linka na konferenciji Mali Šengen, reči su kojima se oglasio na zvaničnom Instagramu Budućnost Srbije.

On je u obraćanju uživo na potonjoj konferenciji rekao da se radi na dogovoru ministara zdravlja da se u Severnu Makedoniju i Albaniju ulazi bez PCR testova. View this post on Instagram Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je, sa predsednikom Vlade Republike Albanije @ediramaal i predsednikom Vlade Republike Severne Makedonije @zoranzaev, putem video-linka na konferenciji Mali Šengen. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Oct