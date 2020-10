Stanojević nakon pobede: Trenera crno-belih jedna stvar posebno zabrinjava – ‘Otkako sam ovde, niko nam nije toliko pretio’

Hot sport pre 50 minuta | Aleksandar Rakočević

Fudbaleri Partizana pobedili su Mačvu u 13. kolu Superlige Srbije rezultatom 2:0 i tako se vratili na pobednički kolosek, nakon mesec dana.

Nakon večerašnje pobede, trener crno-belih Aleksandar Stanojević konačno može da bude zadovoljan. – Stvarali smo dosta šansi. To nije bilo loše, ali je i Mačva stvorila dosta prilika. Otkako sam ja u Partizanu, nijedna ekipa nam nije stvorilo toliko šansi. To me zabrinjava – rekao je Stanojević za televiziju ‘Arena sport’. Pre meča, glavna tema je bio izostanak Žan-Kristofa Bajbeka zbog povrede na jučerašnjem treningu, a u timu nije bilo ni Vladimira Stojkovića.