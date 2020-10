U Hrvatskoj skoro 2.800 novih slučaja kovida-19

IndeksOnline pre 1 sat

ZAGREB – Hrvatska u poslednja 24 sata beleži 2.769 novih slučaja zaraze korona virusom, saopštio je Nacionalni štab.

Aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 15.952, prenosi portal Indeks. On njih je 1.049 na bolničkom lečenju, a na respiratoru je 82 pacijenta. Preminulo je 15 osoba. Od 25. febraura, kada je zabeležen prvi slučaj kovida-19 u Hrvatskoj, do danas je ukupno zaraženo 49.316 osoba novim korona virusom, od kojih je 546 preminulo. Ukupno se oporavilo 32.818 osoba, od toga 1.908 u poslednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutno 27.940 osoba. Do danas su ukupno