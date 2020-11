U Kragujevcu još 101 osoba pozitivna na korona virus

Glas Šumadije pre 1 sat | Glas Šumadije

U laboratoriji „Kraguj“ Instituta za javno zdravlјe Kragujevac urađeno je još 345 uzoraka, pozitivnih je 122 (ženski pola 63 i muški pol 59).

Godine starosti, ženski pol: 0 do 10 = 2 (7 meseci, 8) 11 do 20 = 7 (15,16,18,18,19,19,20) 21 do 30 = 8 (24,26,26,26,27,38,29,30) 31 do 40 = 12 (31,32,34,35,36,36,36,37,38,40,40,40) 41 do 50 = 16 (41,42,43,43,43,44,44,45,47,47,48,49,49,49, 50,50) 51 do 60 = 8 (53,53,54,55,55,58,59,59) 61 do 70 = 7 (61,62,64,64,67,67,70) 71 do 80 = 2 (73,77) 81 do 90 = 1 (87) > 91 = 0 Godine starosti, muški pol: 0 do 10 = 1 (godinu i dva meseca) 11 do 20 = 3 (12,14,20). 21 do 30 =