Politika pre 9 minuta

U Srbiji je u poslednja 24 sata zabeleženo 1.449 novih slučajeva koronavirusa, od 6.539 testiranih, a preminulo je šest osoba. To znači da je procenat zaraženih u odnosu na broj testiranih najviši do sada i iznosi 22,16 odsto. Na respiratorima se nalaze 52 pacijenta, prenosi Tanjug. Ukupno je do sada preminulo 826 ljudi. Do sada je ukupno testirano 1.345.170 osoba, a pozitivno je 48.403 ljudi.