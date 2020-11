Novi pregovori EU i Velike Britanije o "Bregzitu"

RTV pre 1 sat | Tanjug

BRISEL - Pregovarači Evropske unije i Velike Britanije nastavljaju u Briselu razgovore o konačnom trgovinskom sporazumu o "Bregzitu", rekli su izvori obe strane, javlja Rojters.

Agencija navodi da se intenzivni i tajni razgovori odvijaju u nastojanju da se do isteka krajem godine prelaznog perioda do konačnog izlaska Velike Britanije iz EU postigne konačni trgovinski sporazum. Ako dve strane prevaziđu razlike, novi sporazum bi bio sveobuhvatan, od trgovine i energetike do saobraćaja i ribarstva. S druge strane, ako pregovori ne uspeju, bilateralna razmena u robi u uslugama u vrednosti od 900 milijardi dolara bila bi ozbiljno oštećena