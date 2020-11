Viši sud potvrdio presudu - tri meseca zatvora za Milutina Jeličića Jutku

Novi magazin pre 3 sata | Beta

Kruševački Viši sud potvrdio je presudu Osnovnog suda iz tog grada prema kojoj je bivši predsednik opštine Brus Milutin Jeličić Jutka osuđen na bezuslovnu zatvorsku kaznu od tri meseca zbog nedozvoljenih polnih radnji, rekao je danas agenciji Beta punomoćnik oštećene Marije Lukić, advokat Borivoje Borović.

"Potvrđena je presuda, odbijene su žalbe, Jutka treba da ide u zatvor. On treba da dobije poziv za izdržavanje kazne, to može da bude već danas. Očekujem da će on izbegavati da ode u zatvor, kao što je izbegavao pozive za suđenje. On je čovek koji ne poštuje pravosuđe, pa sam siguran da će policija morati da ga juri", rekao je agenciji Beta Borović. Komentarišući presudu, odnosno potvrđivanje presude koja znači da Jeličić mora u zatvor, Borović je kazao da je to