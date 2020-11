Dan odluke u trci za budućeg predsjednika SAD

Slobodna Evropa pre 53 minuta

Amerikanci biraju svog 59. predsjednika za četvorogodišnji mandat između dva kandidata – sadašnjeg predsjednika republikanca Donalda Trumpa i bivšeg potpredsjednika demokrate Josepha Bidena.

Prijevremena izlaznost glasača 2020. do 3. novembra, zvaničnog datuma izbora, već je dvije trećine ukupne izlaznosti u 2016. godini kada je glasalo 136,5 miliona. Američki predsjednički izbori, kako se čini, imaće najveći odaziv birača u posljednjih sto godina, što odražava veliki ulog u trci između Donalda Trumpa i njegovog demokratskog izazivača Joea Bidena. Kviz: Koliko znate o izborima u SAD? S obzirom na to da je više od 95 miliona Amerikanaca već glasalo do