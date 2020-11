Da li je ovo moguće? Pogledajte kako milioni zaraženih korona virusom glasaju na američkim izborima! Šok i neverica (video)

Kurir pre 1 sat

Na društvenim mrežama pojavio se snimak iz Sent Luisa na kome se vidi kako zaraženi korona virusom glasaju na američkim izborima.

Na snimku se vide dvoje ljudi u medicinskim skafanderima, koji su verovatno članovi biračkog odbora, kako sede za stočićem nasred ulice, a na ulici se nalaze kutije sa glasačkim materijalom. The right to #vote | #COVID-positive voters cast ballots at drive-through in St. Louis #Vote2020 #ElectionNight #2020Elections #ElectionNightOnRT pic.twitter.com/WPtGhSmbrB — RT (@RT_com) November 4, 2020 Na glasačko mesto oboleli dolaze automobilom. Komunikacija je svedena na