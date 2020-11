"Spalili su naše glasove": Trampov sin proglasio pobedu u Pensilvaniji, tvrdi da su ih pokrali

Blic pre 6 sati | S. M. L.

Erik Tramp, sin republikanskog kandidata Donalda Trampa proglasio je na Tviteru pobedu u Pensilvaniji u trci za predsednika Sjedinjenih Američkih Država. - Pobedili smo u PensilvanijI - naveo je on na Tviteru. U državi koja je donedavno važila za jednu od tri koje odlučuju da li će Tramp ostati ili će demokratski kandidat Džo Bajden postati novi stanar Bele kuće, prebrojano je do sada 85 odsto glasova. To ipak nije sprečilo mlađeg Trampa da, po uzoru na svog oca,