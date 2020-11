Tiodorović: Nema razloga za policijski čas i vanredno stanje

Pravda pre 2 sata | Tanjug

Profesor Branislav Tiodorović upozorio je da nas čekaju dva teška meseca u borbi sa pandemijom, nakon što je u Srbiji juče potvrđeno 2.412 novih slučajeva kovid-19, najviše u jednom danu do sada.

On je rekao da su, kada broj novozaraženih pređe 2.000, jedine efikasne mere zatvaranje svih ugostiteljskih objekata posle 21 čas i ograničenje okupljanja na najviše petoro ljudi. Profesor je za Blic rekao da što pre trebalo ograničiti rad ugostiteljskih objekata na 21 ili 20 časova, bez obzira na ekonomski uticaj. On je ocenio da trenutno u Srbiji nema razloga niti opravdanja za uvođenje policijskog časa ili vanrednog stanja. Gostujući na televiziji Prva, on je