Uhapšen zbog ubistva

RT Kragujevac pre 3 sata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Aranđelovcu uhapsili su 49-godišnjeg Aranđelovčanina S. R., zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. Sumnja se da je on sinoć u Aranđelovcu iz lovačke puške ispalio više hitaca u 48-godišnjeg sugrađanina. Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.