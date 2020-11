Palestinac upucan u nogu, policija traga za napadačem: Drugo ranjavanje migranata u Novom Pazaru u poslednjih 10 dana

Večernje novosti pre 3 sata | N.K.

PALESTINAC S.R. (23) povređen je rano jutros kada je, za sada, nepoznata osoba pucala na njega u centru Novog Pazara i ranila ga u predelu noge, saznaju Večernje novosti.

Prema nepotvrđenim informacijama, pucnjava se desila oko četiri sata ujutru. - Do policajca, koji se zatekao u blizini, dotrčao je jedan strani državljanin i pozvao ga da pođe sa njim. Doveo ga je do povređenog mladića. Policajac je pozvao Hitnu pomoć koja je S.R. prevezla do Opšte bolnice gde mu je ukazana pomoć – priča naš izvor iz policije. Zdravstveno stanje povređenog mladića je stabilno, a policija radi na otkrivanju napadača. - Izvršen je uviđaj, naloženo je