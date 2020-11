Šta Trinkijeri kaže o novoj zvezdi: Dobri ste u defanzivi, ali mi smo bolji!

Mondo pre 25 minuta | Milutin Vujičić

"Verujem da je dosta ljudi srećno zbog pobede".

"Verujem da je dosta ljudi srećno zbog pobede". Bajern ne posustaje - pobedom nad Crvenom zvezdom (74:59) u Minhenu došli su do petog trijumfa u sedam kola Evrolige, pa su tako i dalje najprijatnije iznenađenje ove sezone. Andrea Trinkijeri je dobro posložio tim, a to je mogla da oseti i Crvena zvezda. Nije to ista ekipa protiv koje je Italijan prethodne dve sezone vodio bitke u ABA ligi, sada je vodi Saša Obradović, ali je nju uspeo da zaustavi - pre svega u