Pretežno sunčano vreme, temperatura do 15 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano vreme, sa temperaturom do 15 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutro hladno, ponegde uz slab, prizemni mraz.

Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od nula do šest, najviša dnevna od 12 do 15. U Beogradu danas jutro hladno, u nižim predelima sa maglom. Na širem području grada slab, prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od jedan do četiri, najviša dnevna oko 13.