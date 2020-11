Kritična popunjenost bolnica: Kon uputio apel građanima

Pravda pre 1 sat | Večernje novosti

Epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje epidemije virusa korona dr Predrag Kon ponovo je apelovao na Beograđane da nose maske i ukazao na to da su bolnice u glavnom gradu takoreći popunjene.

On je na svom Fejsbuk profilu savetovao sugrađanima da izbegavaju gužve i mesta na kojima se mogu zaraziti i naglasio da treba da smanje kontakte, pogotovo vikendima kada se ljudi češće druže. Beograđani, pomozite zdravstvenim radnicima u Beogradu...kritična je popunjenost bolnica. Opterećenost je ogromna i... Posted by Predrag Kon on Petak, 06. novembar 2020. - Beograđani, pomozite zdravstvenim radnicima u Beogradu... kritična je popunjenost bolnica. Opterećenost