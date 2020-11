Teškom mukom do pobede: Nadal se posle preokreta domogao polufinala Pariza

Večernje novosti pre 34 minuta | Č. V.

ŠPANSKI teniser Rafael Nadal plasirao se u polufinale Mastersa u Parizu, pošto je posle preokreta pobedio sunarodnika Pabla Karenja Bustu sa 4:6, 7:5, 6:1.

Drugi igrač sveta je slabio posle dva sata i 15 minuta. Plesao je "bik sa Majorke" po ivici ambisa, no uspeo je da nađe način da preokrene rezultat i ostvari pobedu. Trenutno 15. reket planete odigrao dobar meč protiv favorizovanog rivala. Poveo je zahvaljujući brejku koji je napravio u sedmom gemu. Tu prednost sačuvao je do kraja i osvojio prvi set. U drugom segmentu duela teniseri su bili sigurni u gemovima na svoje servise, sve do 12. kada je Nadal napravio