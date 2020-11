Kon: Jedan odsto Beograđana nosioci zaraze

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da se u Beogradu, na osnovu dnevno pozitivnih rezultata PCR testiranja, može zaključiti da je u ovom trenutku zarazno između 10.000 i 20.000 građana na dnevnom nivou. U Srbiji je od juče do danas registrovano je 2.112 novoobolelih od korona virusa, a 10 osoba je preminulo. Ukupno u našoj zemlji do sada je 62.747 osoba obolelo od ovog virusa, a registrovano je 890 smrnih slučajeva.

„To je vrlo slično kao i u Slovačkoj, negde oko jedan odsto stanovništva (je zarazno). To bi značilo da je na svakoj zabavi sa preko 100 ljudi uz nekontrolisane kontakte, glasni govor ili pevanje, verovatnoća da će doći do zaražavanja izrazito visoka“, napisao je Kon na svom Fejsbuk profilu. On je podsetio i da je Slovačka testirala 3,6 miliona ljudi sa brzim antigenskim testom i utvrdila da je jedan odsto populacije bilo zarazno u trenutku testiranja. U Srbiji je