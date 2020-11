Spas za jermene? Putin se vanredno oglasio: Rusi stižu u Nagorno-Karabah! (video)

Večernje novosti pre 10 sati | Novosti online

RUSIJA će poslati svoje mirovne snage u Nagorno-Karabah, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Predsednik Rusije je objavio da prekid vatre nastupa u ponoć po Moskovskom vremenu, te da Jermenija i Azerbejdžan treba da razmene ratne zarobljenike. Russian troops at Ulyanovsk-East, reportedly for deployment to Karabakh https://t.co/g6AQWyedqc pic.twitter.com/ItaQO4jUTP via @herooftheday10 #Caucasus — Liveuamap (@Liveuamap) November 9, 2020 Azerbejdžan i Jermenija će ostati na trenutnim pozicijama. Svi transportni čvorovi će biti deblokirani. Putin se nada da će