Zaharova: Makronove izjave da Putin ne želi mir su podla laž

RTV pre 51 minuta  |  Tanjug
Zaharova: Makronove izjave da Putin ne želi mir su podla laž

MOSKVA - Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova ocenila je kao "podlu laž" izjavu predsednika Francuske Emanuela Makrona da predsednik Rusije Vladimir Putin ne želi mir.

"Kakva podla laž! Rusija je punih sedam godina predlagala mirno rešenje ukrajinskog sukoba kroz Minske sporazume. Francuski političari i državni zvaničnici su, s druge strane, podsticali ukrajinske najamnike na održavanje 'Majdana', državni udar i druge korake koji su narušavali bezbednost i mir", navela je Zaharova na svom Telegram kanalu, reagujući na Makronove izjave date francuskom listu Figaro, prenosi TASS. Zaharova je istakla da Pariz nije učinio ništa na
