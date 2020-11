Gojković: Bolnički tretman trenutno zahteva 300 do 400 ljudi dnevno, za 10-15 dana imaćemo 5.000 teško obolelih

Blic pre 37 minuta

Pokrajinski sekretar za zdravstvo i član Kriznog štaba Zoran Gojković rekao je večeras da je najveći problem u velikim gradovima gde je širenje korona virusa ubrzano kao i da je zabrinjavajuće to što će za pet do sedam dana od broja ljudi koji su testirani i koji su pozitivni 10 do 15 odsto zahtevati neki oblik bolničkog lečenja. "To na dnevnom nivou izađe 300 do 400 ljudi dnevno u celoj Srbiji koji zahtevaju bolnički tretman. To su ogromne brojke koje zdravstveni