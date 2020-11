Hoće li zdravstveni sistem izdržati? Doktor Gojković upozorava da će se povećati broj pacijenata koji će zahtevati hospitalizaciju

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti online

POKRAJINSKI sekretar za zdravstvo Zoran Gojković izjavio je večeras da je epidemiološka situacija u Srbiji "izuzetno nepovoljna, sa pretećom vanrednom situacijom" u jednom broju lokalnih samouprava.

- Ono što je zabrinjavajuće i opasno je to što će za pet do sedam dana od ovog broja ljudi koji su pozitivni, 10 odsto zahtevati hospitalizaciju. To je na dnevnom nivou 300 do 400. To su brojke koje zdravstvo ne može da zadovolji - kazao je Gojković u emisiji "Upitnik" na RTS. Naglasio da su to "iscrpljujući momenti" za zdravstveni sistem i dodao da se dnevno u bolnicama troši količina kiseonika koja se ranije trošila za mesec dana. Rekao je da su sada najveći