Kon: Nismo daleko od katastrofe

Danas pre 12 sati | Piše: FoNet

Epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje Predrag Kon izjavio je danas za RTS da Srbija nije mnogo daleko od katastrofalne epidemiološke situacije.

To je situacija u kojoj ljudi nemaju više gde da se leče. Moramo da zaustavimo virus, ako ga mi ne zaustavimo, onda će on nas, rekao je Kon u Beogradskoj hronici. On je istakao da nema pravnog okvira da se proglasi vanredno stanje i da će se videti šta će doneti predah u školama od pet dana. Umesto da se suprotstavimo virusu, mi se suprotstavljamo merama, odgovorio je Kon na pitanje o pretnjama koje je dobijao. Kon je rekao da nije on izmislio mere da bi nekoga