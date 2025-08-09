MUP: U sedam časova počinje uklanjanje avio-bombe s gradilišta Beograda na vodi

– Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) najavilo je da će akcija uklanjanja avio-bombe britanske proizvodnje iz Drugog svetskog rata, pronađene u Ulici Nikolaja Kravcova, početi danas u sedam časova i apelovalo na građane koji žive u okolini naselja Beograd na vodi da u jutarnjim satima napuste stanove.

Apel je upućen građanima koji žive u okolini gradilišta Beograda na vodi, kod Tržnog centra „Galerija“ i u zgradama u delovima ulica Nikolaja Kravcova, vožda Đorđa Stratimirovića, Luke Ćelovića Trebinjca, Hercegovačke ulice (deo između Nikolaja Kravcova i vožda Đorđa Stratimirovića) i Bulevara Vudroa Vilsona (na delu od ugla sa ulicom vožda Đorđa Stratimirovića). „Ukoliko nisu u mogućnosti da napuste svoje stanove u periodu od šest do devet časova, preporuka je da