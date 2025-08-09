Gradjani Beograda mogu da odahnu, avio-bomba iz Drugog svetskog rata bezbedno uklonjena – sledi uništenje u Deliblatskoj peščari (FOTO)(VIDEO) Beograd - Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je avio-bomba sa gradilišta u Ulici Nikolaja Kravcova u Beogradu bezbedno uklonjena i da se nalazi u transportu do Deliblatske peščare gde će biti uništena. Ministar je izjavio da je aktivnost uklanjanja avio - bombe započeta jutros u 6